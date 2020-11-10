В Сети появилось первое фото Кернеса после госпитализации в "Шарите"

10 ноября 2020 г. 21:25
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В Сети появилось фото харьковского городского головы Геннадия Кернеса из берлинской клиники "Шарите", где он проходит лечение и восстановление после осложнений от коронавируса. 

"Геннадий Адольфович передает привет из Шарите", - говорится в комментарии под фото.

На самом фото наложен текст: "Передаю привет харьковчанин! И отдельные поздравления всем, кто меня потерял".

Отметим, это первое фото Геннадия Кернеса после того, как его госпитализировали в Германию из-за осложнений от коронавируса. Последний раз городской голова появлялся на публике на открытии фонтана на площади Свободы в конце августа.

 

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