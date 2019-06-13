Появился график дополнительной сессии ВНО

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

Дополнительное тестирование продлится с 26 июня до 11 июля.

26 июня – математика;

27 июня – немецкий язык;

1 июля – французский язык;

2 июля – испанский язык;

3 июля – украинский язык и литература;

4 июля – физика;

5 июля – английский язык;

8 июля – история Украины;

9 июля – биология;

10 июля – география;

11 июля – химия.

Результаты дополнительной сессии ВНО поступят на личные странички абитуриентов не позднее 18 июня.

Принять участие в дополнительной сессии ВНО можно из-за нескольких причин. К примеру, если в день тестирования участник болел, произошло стихийное бедствие, умер кто-то из родных по крови. Также подать заявление могут те, кого по каким-то причинам не допустили на сдачу какого-либо предмета во время основной сессии ВНО.

Такие участники внешнего независимого оценивания могут зарегистрироваться для участия в дополнительной. Для этого необходимо в течение пяти рабочих дней подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Сообщение о месте и времени проведения дополнительной сессии размещается в виде приглашений-пропусков на информационных страницах участников внешнего оценивания не позднее чем за пять календарных дней до проведения дополнительной сессии внешнего оценивания по определенному учебному предмету.

Напомним, основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по математике. Заканчивается 13 июня ЗНО по химии.