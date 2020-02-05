Появился официальный список опорных больниц Харьковщины

05 февраля 2020 г. 13:38
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Утвержден перечень опорных больниц в районах Харьковской области. Список из 15 больниц опубликован на сайте Верховной Рады.

Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов: путь в больницу не должен занимать более часа. В список попали учреждения, которые или уже являются многопрофильными, или могут такими стать.

Четыре опорные больницы расположены в Харькове:

  • № 17;
  • № 25;
  • больница скорой и неотложной помощи;
  • областная клиническая больница.

Опорной назначена центральная районная больница в Мерефе, а также центральные районные больницы в следующих районах:

  • Балаклейском;
  • Богодуховском;
  • Валковском;
  • Волчанском;
  • Дергачевском;
  • Изюмском;
  • Красноградском;
  • Купянском;
  • Лозовском;
  • Чугуевском.

Справка: 15 января Кабмин принял распоряжение "Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года". Перечень определен на основе методики, сформированной Минздравом при участии представителей Национальной службы здоровья Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, представителей проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" и областных государственных администраций.

В перечень включены учреждения здравоохранения, которые могут обеспечить:

  • безопасность медицинской помощи на основе доказательной медицины;
  • своевременность доступа к медицинской помощи;
  • экономическую эффективность, которая заключается в обеспечении максимально возможного качества медицинской помощи при рациональном использовании ресурсов

Учреждения будут иметь надлежащую рабочую нагрузку и обеспечат надлежащий уровень безопасности пациента.

 

 

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