Появился официальный список опорных больниц Харьковщины

Утвержден перечень опорных больниц в районах Харьковской области. Список из 15 больниц опубликован на
Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов: путь в больницу не должен занимать более часа. В список попали учреждения, которые или уже являются многопрофильными, или могут такими стать.
Четыре опорные больницы расположены в Харькове:
Опорной назначена центральная районная больница в Мерефе, а также центральные районные больницы в следующих районах:
Справка: 15 января Кабмин принял распоряжение "Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года". Перечень определен на основе методики, сформированной Минздравом при участии представителей Национальной службы здоровья Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, представителей проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" и областных государственных администраций.
В перечень включены учреждения здравоохранения, которые могут обеспечить:
Учреждения будут иметь надлежащую рабочую нагрузку и обеспечат надлежащий уровень безопасности пациента.