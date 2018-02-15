Появление "Общественного бюджета" в Харькове: как это будет работать и о каких рисках говорят эксперты

Общественный бюджет или бюджет участия появится в Харькове уже в этом году. Эти средства, рассказывают в мэрии, харьковчане смогут направить на реализацию проектов по развитию города в разных сферах. Подавать инициативы смогут общественные организации, для которых предусмотрено 20 миллионов гривен и физлица – для них выделят 30 миллионов. Сделать это можно с помощью сайта «Портал Харьковчанина» - он был презентован на этой неделе. Из Общественного бюджета профинансируют идеи, которые получат наибольшее количество голосов пользователей.

Алексей Чубаров, директор Департамента семьи. молодежи и спорта:

Если, допустим. кто-то не умеет пользоваться интернетом, есть такие люди, они могут прийти в Центр предоставления административных услуг любого из районов и при помощи администратора подать интересующий проект. Форма подачи проекта достаточно проста. Она будет как онлайн, так и оффлайн, соответственно, подача оффлайн будет через ЦНАП.

Зал, в котором проходила презентация сайта «Портал харьковчанина» оказался переполнен, но большинство пришедших – члены организаций, приближенных к мэрии и харьковчане -участники проектов, которые реализовывают департаменты городского совета. В то время, как для многих активистов, которые часто критикуют чиновников, или же занимаются расследованиями, связанными с их деятельностью, места не нашлось.

Евгений Лисичкин, аналитик общ. орг. "Харківський антикорупційний центр":

Изначально не было сказано, до какого числа подавать заявки, что количество мест ограничено и так далее, и так далее. То есть, я подал более, чем за сутки заявку, однако места и приглашения я не получил на данную презентацию. Тем более, это странно, что это была презентация фактически общественного бюджета. Я представляю общественную организацию. Также коллеги мои подавали заявки на данное мероприятие, однако тоже не дождались приглашения.

Не получили приглашения на презентацию и активисты общественной организации «Благосвіт», которые хоть и критикуют действия городских чиновников, в то же время имеют огромное количество предложений об улучшении системы образования в городе. Глава «Благосвіту» Екатерина Святец отмечает, из-за определенной закрытости подобных мероприятий для большинства горожан, она и её коллеги побаиваются, что проектам общественных организаций, лояльных или максимально приближенных к городской власти, будут отдавать предпочтение в первую очередь. Тем более, что одним из этапов отбора идей станет рассмотрение в профильных департаментах мэрии.

Екатерина Святец, глава общ. орг. "Благосвіт":

В-принципе, мы понимаем механизм, который у нас внедряют. Другой вопрос - как в нашем городе его внедрят и кто будет подавать и выигрывать эти проекты, потому что мы, знаете, такое ГО, критикующее, то есть ГО более лояльны к ним и вполне вероятно, что их проекты власти будут более интересны.

Активисты говорят, уже выбирают кандидатуры от каждой из общественных организаций, которые будут подавать для участия в рабочей группе по вопросам внедрения Общественного бюджета, чтобы рассмотрение всех проектов было максимально объективным. Ведь именно рабочая группа будет выполнять первичную проверку предложенных инициатив. Тем временем, политологи называют создание Общественного бюджета в Харькове позитивным шагом в вопросах взаимодействия между городской властью и горожанами. Но если с одной стороны – это хороший знак и дополнительные возможности для сознательных харьковчан, отмечает кандидат политических наук Юлия Биденко, с другой – риск, что будут существовать преграды для инициативных организаций или же физических лиц, а для Харькова это не в новинку: активистам неоднократно приходилось отстаивать право посещать сессию, а также бороться за присутствие на слушаниях об установке новых тарифов на коммунальные услуги.

Юлия Биденко, политолог:

Громадський бюджет, він може бути одночасно, як інструментом фіктивної участі, коли групи, в-принципі, близькі до міської ради або керівництва можуть отримати таким чином додаткові кошти, не проходячи тендерні процедури, а з іншого - громадьский бюджет може стати дійсно реальним інструментом участі громадян у прийнятті рішень.

Вместе с тем, отмечают эксперты, важно начать процесс внедрения Общественного бюджета и путем попыток отыскать идеальный вариант его использования для Харькова, поскольку основная формула демократии участия, которая в данный момент активно используется в Восточной Европе и странах Латинской Америки – обучение основным правилам того, как именно горожанам нужно влиять на власть и взаимодействовать с чиновниками.