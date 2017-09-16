Пойманным на взятке преподавателем оказался экс-главврач харьковского онкоцентра

Накануне на взятке в 380 тыс. грн сотрудники СБУ задержали заведующего кафедрой одного из ВУЗов Харькова.

По данным АТН, задержанным оказался бывший главврач харьковского онкоцентра Юрий Винник.

Напомним, скандал вокруг харьковского онкоцентра разгорелся более года назад. Главврач областного онкоцентра Юрий Винник был уволен решением депутатов облсовета после выводов временной депутатской комиссии. Среди публичных обвинений пациентов в отношении Винника было и требование поборов больных.

Кроме того, ранее в 2008 отношении Винника уже открывали уголовное производство по статье взяточничество, но оно было закрыто.