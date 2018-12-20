Пожаловаться на отсутствие тепла или горячей воды теперь можно в мессенджеры

В «Харьковских тепловых сетях» создали страницу в «Facebook» для приема жалоб от харьковчан по поводу отсутствия тепла и горячей воды в домах.

Об этом сообщает горсовет со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Эта страница создана специально для того, чтобы оперативно получать информацию о проблемах с теплом и горячей водой в ваших домах и квартирах. Также вы можете отправлять жалобы и заявки в мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» на номер: 095-287-91-54», - рассказали в ХТС.