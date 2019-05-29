Пожар и взрывы на Харьковщине. У пострадавшего сильные ожоги

Зарево от этого пожара было видно из разных концов Золочева, а потом раздались еще и взрывы. Горело на территории частного дома, хозяин которого в гараже взялся переливать топливо из одной канистры в другую при помощи электрического насоса. В какой-то момент в приборе произошло короткое замыкание. Это привело к возгоранию гаража, а затем и первому взрыву

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

Коли сталася пожежа чоловік він сів за кермо автомобіля і там вже горіло паливо в середині автомобіля. Він від'їхав десь на 50 метрів, ну а далі вже стався невеликий вибух, а далі, зрозуміло, стався розлив палива, що способствовало розповсюджуванню вогню на ті прибудови, які там знаходилися

Когда на место прибыли спасатели, огонь полностью охватил микроавтобус и гараж, а навстречу из горящей машины выбежал 50-тилетний хозяин. Он был в шоковом состоянии, одежда на нем обгорела, вскоре мужчина потерял сознание, так как имел 70% ожогов тела. Его немедленно госпитализировали. Еще через несколько минут произошел уже второй взрыв. На этот раз в подвале гаража, где также хранилось топливо

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

При цьому вибуху були зруйновані господарчі будівлі, які там поруч розташовані з гаражем, а також сам гараж був зруйнований. Також площа пожежі склала більш 110-ти кв.м.

Огонь удалось погасить только утром. Зато спасатели говорят, подобные случаи в последнее время не редкость

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

Таких випадків сталося декілька: у Вовчанському районі - у самому місті Вовчангськ, у тому числі і в Дергачах сталися такі випадки у приватному секторі, а також і в гаражах міста Харкова по вулиці Академіка Павлова де в гаражах зберігалася велика кількість палива у ємностях. Також там були пожежі і були вибухи

Тушение подобных возгораний является более опасными из-за того, что заранее спасателям неизвестно, что в помещении имеется большое количество топлива, а это требует соблюдения отдельных правил ликвидации пожара, добавили спасатели.