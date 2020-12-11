"Пожар отобрал отца и дом, живу в сарае". Погорелица из Двуречанского района вышла на одиночный пикет

У здания областного совета - одиночный пикет Наталии Мостовой. В руках держит плакат с надписью "Пожар отобрал отца и дом, оставили без компенсации". Наталья - одна из погорельцев, пострадавших из-за осенних пожаров в Двуречанском районе, ее дом польностью сгорел. До сих пор - живет с мужем в сарае, хотя на улице - мороз. Киевские чиновники обещали раздать всем погорельцам по 300 тысяч гривен компенсации от государства. Их женщина не получила, а денег на приобретение нового дома нет.

Наталья Мостовая, жительница Горобъевки:

Я сподіваюся, що сьогодні нове скликання, нова мітла мете по-новому. Може, мене хтось і почує, це заслужена компенсація. Я втратила на пожежі батька, будинок, а тепер втрачаю і компенсацію. Я за те, щоб її заморозили або в районі, або в області. Щоб я знала, що вони мене чекають. Зараз я живу у сараї в себе. Там є групка старенька, ми протопляємо з чоловіком, мерзнемо, конєчно, але надіюсь, що сьогодні решать мій вопрос.

Все - из-за проблем с документами. Наталья рассказывает, неоднократно подавала документы на получение компенсации, но когда пришли средства от государства, ее отец, владелец жилья, уже умер. Поскольку он не успел написать соответствующее заявление, то и начислять компенсацию некому. Так, говорит женщина, ей ответили в районном совете.

В начале декабря в ХОГА заявили, что будут настаивать на выделении денег на следующем пленарном заседании. Чтобы людям выплатили ту же сумму, которую они должны были получить от государства. Однако на первой сессии облсовета нового созыва этот вопрос не обсуждали. Руководительница ОГА Айна Тимчук говорит - это сложная юридическая процедура, но обещает - деньги погорельцам выплатят.

Айна Тимчук, глава ХОГА:

Дійсно, складно не тому, що хтось не хотів і якось повноваження неякісно виконав. Ми зараз, як я розумію на сьогодні, шлях ми відшукали, і до кінця року я сподіваюсь, якщо ми відпрацюємо механізм, і депутати підтримують, то ми разом із обласною радою забезпечимо виплати до кінця цього року.

Масштабные пожары в Двуречанском районе Харьковской области продолжались в сентябре несколько дней, огонь уничтожил 22 дома в Горобьевке и соседней Гряникивке.