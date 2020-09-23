Пожар в Горобьевке: Кабмин обязал местную власть выделить пострадавшим деньги

Кабинет министров Украины обязал Харьковскую ОГА предоставить необходимые расчеты по материальной помощи пострадавшим при пожаре, а исполнительную власть выделить средства из резервного фонда. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"С целью ликвидации последствий пожара, произошедшего в Двуречанском районе Харьковской области, и который признан как чрезвычайная ситуация регионального уровня, прошу поручить Харьковской ОГА предоставить необходимые расчеты по выплате материальной помощи пострадавшим лицам. Другим заинтересованным органам исполнительной власти проработать вопрос выделения средств из резервного фонда", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.