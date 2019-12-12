Пожар в одесском колледже: опубликован список жертв

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр опубликовал список жертв в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Он уточнил, что всего в результате пожара, по последним данным, пострадали 47 человек, в том числе - 16 погибших.

1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет скончалась в ГКБ №1;

2. 5 декабря - Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г.р., преподаватель;

3. 5 декабря - Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;

4. 14:30 6 декабря - Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;

5. 01:30 7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;

6. 17:10 7 декабря - Беженарь Елена Валерьевна 1995 г.р., лаборант колледжа;

7. 18:07 7 декабря - (проводится экспертиза);

8. 19:25 7 декабря - Шатохин Сергей Николаевич скончался в ГКБ №1.

9. 08:50 8 декабря - (проводится экспертиза);

10. 08:50 8 декабря - (проводится экспертиза);

11. 00:35 9 декабря - (устанавливается);

12. 05:15 9 декабря - 1 тело (Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р, заместитель директора института);

13. 18:25 11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р.);

14. 22:30 11 декабря - (устанавливается);

15. 23:37 11 декабря - (Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.);

16. 23:37 11 декабря - 1 тело (устанавливается).

Оказывалась медицинская помощь - 33 людям, из них: подростков – 18, взрослых – 15 (в том числе 7 пожарных), 2 умерших в больнице.

Кроме того, 9 декабря года в больницу обратилась за лечением Ирина Таранова (переведена на стационарное лечение). Всего в стационаре находятся 10 человек (7 взрослых и трое подростков). В том числе - 5 пожарных.

Правоохранительными органами и судебно-медицинской экспертизой осуществляется идентификация погибших, из них 2 человека умерли в больнице; 5 человек идентифицированы; 7 человек идентифицированы вероятно - проводятся экспертизы; личности 2 устанавливаются.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой произошел пожар, его тушили почти сутки.

В полиции сначала заявили, что рассматривают две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог. Позже появилась третья версия: неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в колледже не было пожарной сигнализации.

Также полиция установила, что в учебном заведении не было огнетушителей и датчиков чувствительности к дыму и температуры.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест и отстранил от должности директора колледжа.

