Пожар в одесском колледже: семьям погибших выплатят по 100 тысяч гривен

11 декабря 2019 г. 11:44
Источник: 112.UA
48 просмотров

Семьям погибших из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выделят по 100 тысяч гривен. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook. 

Также чиновник отметил, что пострадавшие средней степени тяжести получат 50 тысяч гривен, а травмированные легкой степени тяжести - 10 тысяч гривен. Еще 685 тысяч гривен будет выделено на ликвидацию пожара из резервного фонда.

"Деньги будут выделены (семьям и пострадавшим, - ред.) в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации", - написал Куцый. 

Кроме этого, он добавил, что все госпитализированные полностью обеспечены лекарствами, и упомянул, что учебный процесс в колледже восстановлен с понедельника. 

Напомним, что 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА вероятной причиной назвали испорченный удлинитель в одной из аудиторий.

Уже 6 декабря для выяснения всех обстоятельств инцидента Кабинет министров создал специальную комиссию. 8 декабря был объявлен национальным днем траура по погибшим в результате пожара.

По состоянию на 10 декабря трагедия унесла жизни 12 человек.

Местонахождение 4 человек на данный момент остается неизвестным.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.