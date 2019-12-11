Пожар в одесском колледже: семьям погибших выплатят по 100 тысяч гривен

Семьям погибших из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выделят по 100 тысяч гривен. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Также чиновник отметил, что пострадавшие средней степени тяжести получат 50 тысяч гривен, а травмированные легкой степени тяжести - 10 тысяч гривен. Еще 685 тысяч гривен будет выделено на ликвидацию пожара из резервного фонда.

"Деньги будут выделены (семьям и пострадавшим, - ред.) в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации", - написал Куцый.

Кроме этого, он добавил, что все госпитализированные полностью обеспечены лекарствами, и упомянул, что учебный процесс в колледже восстановлен с понедельника.

Напомним, что 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА вероятной причиной назвали испорченный удлинитель в одной из аудиторий.

Уже 6 декабря для выяснения всех обстоятельств инцидента Кабинет министров создал специальную комиссию. 8 декабря был объявлен национальным днем траура по погибшим в результате пожара.

По состоянию на 10 декабря трагедия унесла жизни 12 человек.

Местонахождение 4 человек на данный момент остается неизвестным.