Пожар в районе Южного вокзала. Подробности ЧП

15 августа 2017 г. 18:57
Автор: Лариса Говина
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Огромные клубы дыма в районе Южного вокзала заметили около полудня. Спустя пару минут люди увидели, что горит жилой дом и сразу вызвали пожарных.

Владимир:

Стоим, стоим смотрим, потом с крыши пламя, ну не пламя, а дым идет. Маленький, потом еще больше, больше, я говорю, ребят, пора уже звонить, пожар, позвонил в пожарку.

Татьяна:

Где-то через 30 минут я видела как из подъезда выводили престарелого дедушку и бабушку.

На место пожара отправили больше десятка единиц техники, говорят в ГСЧС, в том числе 4 автолестницы. Из горящей восьмиэтажки спасатели эвакуировали 37 человек. Одна из них - пенсионерка Галина Билык рассказывает, сначала почувствовала запах гари, а затем услышала крики, которые доносились из кабины лифта. Вышла на лестничную клетку, а вскоре ее и еще нескольких человек пожарные вывели на улицу.

Галина Билык:

Мы все услышали, мы все знаем, мы пенсионеры, дома сидим. Мы услышали, девушка застряла в лифте, кричала, мы выбежали её освобождать, пожарники пришли, освободили.

Локализовать пожар спасателям удалось лишь через несколько часов, огонь успел охватить площадь приблизительно в 80 квадратных метров - горела не только крыша, также частично пострадали квартиры на верхних этажах. Очаг, рассказывает помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, находился в чердачном помещении. Здание - старой постройки, поэтому тушить пламя, подчеркивает Лупандин, было достаточно сложно из-за большого количества деревянных конструкций.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

На месте работает следственно-оперативная группа, также привлечены наши сотрудники к данному обследованию. Также стало известно, что в чердачном помещении проводились ремонтные работы. В данный момент устанавливается причина возникновения пожара.

Когда назначат специальную комиссию для обследования дома, а также будет ли решаться вопрос о выделении денег на восстановление восьмиэтажки, в харьковской мэрии обещают прокомментировать позже.

Видео: 

Пожар в районе Южного вокзала. Подробности ЧП - 15.08.2017

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