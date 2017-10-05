Пожар в Змиевском районе. Пламя унесло жизнь ребенка.

Пожар в Змиевском районе произошол сегодня утром. Горел пятиэтажный дом. Двадцать жителей эвакуировались самостоятельно, восемь спасли пожарные. Но без жертв не обошлось – пламя унесло жизнь четырехлетнего ребенка.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Во время прохождения по лестничным маршам нашими сотрудниками между 4 и 5 этажами, были обнаружены два тела - женское и ребенка. Они были вынесены на свежий воздух. Их сражу же передали медикам. Медики осмотрев сообщили, что женщина без сознания, но есть признаки жизни, а ребенок – летальный исход.

Женщину 1993 года рождения доставили в больницу с тяжелым отравлением угарным газом. В тушении пожара было задействовано четыре экипажа. Сигнал о бедствии в поселке Слобожанское поступил спасателям в половине седьмого утра, а полностью пожар ликвидировали в 10:20. Его площадь составила около 40 кв.м., говорит Игорь Лупандин. И добавляет, соблюдение элементарных правил безопасности сыграли бы в этом случае важную роль.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Если Вы находитесь в квартире на нижних этажах и идет задымление и проникает в Ваши квартиры. То есть рекомендации – закрывайте плотно все двери, уплотняйте их любыми тканями. Если есть возможность, смачивайте и уплотняйте их самим. Если есть балкон – выходите на балкон и привлекаете к себе внимание. То есть те люди, которые остались в квартире – они не пострадали.

На данный момент устанавливаются причины возгорания, отрабатываются все возможные версии. По одной из них пожар произошел из-за человеческого фактора или по техническим причинам, сообщают в пресс службе ГСЧС. А накануне огонь нанес ущерб пожарному но уже в Чугуеве. Там горели три квартиры на восьмом этаже в девятиэтажном доме. На место выехали три отделения пожарно-спасательной службы. С верхних этажей здания были спасены 11 жителей, еще более двух десятков человек эвакуированы. Во время тушения пожара начальник караула 50-й пожарно-спасательной части ГСЧС города Чугуева получил ожоги. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в ожоговый центр города Харькова.