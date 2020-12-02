Пожары во дворе и в гараже: утром в двух районах города горели 7 автомобилей

Громкий звук, похожий на взрыв, жители многоэтажки по улице Велозаводской услышали около 4 утра. Харьковчанка Яна говорит, выглянула в окно и увидела машины, которые охвачены пламенем. Жители дома сразу позвонили спасателям, начали выбегать на улицу чтобы перепарковать свои авто и пытались помочь потушить огонь.

Яна, жительница дома по ул. Велозаводской:

Я услышала взрыв либо хлопок, выглянула в окно, заметила уже горящие машины. Уже несколько горели, несколько пожарных служб стояли, люди добровольцы -очевидцы. Своими силами пытались ликвидировать очаг возгорания.

Пламя успело охватить 3 машины: ВАЗ 2110, Citroеn и Nissan. Огонь частично повредил еще и правый бок внедорожника Lexus, но владелец вовремя успел отогнать свой автомобиль. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, полностью чрезвычайники ее ликвидировали через час. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Следственным Немышлянского отдела полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харкьковской обл.:

На місці працювали представники Головного управління, оперативна група, також правоохоронні органи. Попередня причина - це занесення відкритого джерела вогню. невідомою людиною. Є один автомобіль, який найбільше постраждав, Ніссан є, де є таке, попередньо, що там був осередок, а інші два автомобілі були потім, но практично одночасно.

Еще 3 машины сгорели полностью в Шевченковском районе во время пожара на СТО. Около 9 утра спасатели получили сообщение о возгорании в частном гараже. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Вместе с тремя машинами сгорело и оборудование для авторемонтных работ. Была опасность распространения пожара и на жилой дом, расположенный рядом, отмечают спасатели, однако удалось спасти здание от огня. Около 12.30 пожар потушили. Причина его возникновения устанавливается.