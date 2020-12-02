Пожары во дворе и в гараже: утром в двух районах города горели 7 автомобилей

02 декабря 2020 г. 18:19
Автор: Лариса Говина
57 просмотров

Громкий звук, похожий на взрыв, жители многоэтажки по улице Велозаводской услышали около 4 утра. Харьковчанка Яна говорит, выглянула в окно и увидела машины, которые охвачены пламенем. Жители дома сразу позвонили спасателям, начали выбегать на улицу чтобы перепарковать свои авто и пытались помочь потушить огонь.

Яна, жительница дома по ул. Велозаводской:

 

Я услышала взрыв либо хлопок, выглянула в окно, заметила уже горящие машины. Уже несколько горели, несколько пожарных служб стояли, люди добровольцы -очевидцы. Своими силами пытались ликвидировать очаг возгорания.

Пламя успело охватить 3 машины: ВАЗ 2110, Citroеn и Nissan. Огонь частично повредил еще и правый бок внедорожника Lexus, но владелец вовремя успел отогнать свой автомобиль. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, полностью чрезвычайники ее ликвидировали через час. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Следственным Немышлянского отдела полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харкьковской обл.:

На місці працювали представники Головного управління, оперативна група, також правоохоронні органи. Попередня причина - це занесення відкритого джерела вогню. невідомою людиною. Є один автомобіль, який найбільше постраждав, Ніссан є, де є таке, попередньо, що там був осередок, а інші два автомобілі були потім, но практично одночасно.

Еще 3 машины сгорели полностью в Шевченковском районе во время пожара на СТО. Около 9 утра спасатели получили сообщение о возгорании в частном гараже. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Вместе с тремя машинами сгорело и оборудование для авторемонтных работ. Была опасность распространения пожара и на жилой дом, расположенный рядом, отмечают спасатели, однако удалось спасти здание от огня. Около 12.30 пожар потушили. Причина его возникновения устанавливается.

Видео: 

Пожары во дворе и в гараже: утром в двух районах города горели 7 автомобилей - 02.12.2020

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53