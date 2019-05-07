Пожилая харьковчанка отдала мошенникам несколько тысяч долларов и евро

07 мая 2019 г. 15:49
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В Харькове пенсионерка лишилась 5000 долларов США и 5000 евро, которые выманили у нее мошенническим путем неизвестные злоумышленники.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 мая в полицию обратился 53-летний харьковчанин, который сообщил, что его 85-летняя мать стала жертвой мошенников. 

Женщине позвонил неизвестный, представился работником полиции и сообщил, что ее сын попал в аварию, поэтому немедленно нужны деньги. 

За деньгами злоумышленник пришел к женщине домой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

«Если вы получили такой звонок от неизвестного лица, ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам. Не переводите средства на чужие счета, не называйте своего адреса. Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях», - напомнили в полиции.

 

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