Позитив на карантине. Эстафета "Быть добру" в модульном городке

В модульный городок в Харькове, где уже более пяти лет живут переселенцы из Донбасса, сегодня волонтеры принесли маски, средства защиты и продуктовые наборы.

Люди из нескольких общественных организаций объединились и помогают всем, кто нуждается, в рамках всеукраинской эстафеты «Быть ​​добру»:

РОМАН ХОХЛОВ, руководитель общественной организации «Чистая Украина»

Нам написала девушка, у которой трое детей, и муж сейчас в связи с карантином без работы, и средств существования нет, и мы привезли сюда первые пакеты, и выяснилось, что здесь 51 семья, которая в такой же ситуации. Мы попросили знакомых, у нас у всех есть друзья

Настя Мовчан подтверждает: действительно просила о помощи. Во время карантина приходится сильно затягивать пояса, ведь и она и муж остались без работы. Ее семья сразу получила отклик:

АНАСТАСИЯ МОВЧАН, переселенка из Донецка

Здесь живут только уязвимые категории, это инвалиды, это многодетные семьи, матери-одиночки. Сейчас на момент карантина родителей отправила в отпуска, а возможность содержать семью , а семьи у всех в основном большие, конечно же, это очень тяжело, а запасы у всех исчерпалась, у людей , поэтому такая помощь - для детей, для инвалидов.

Привет, вы что - будете кахеты... раздавать?..

В модульном городке с начала конфликта на Донбассе проживает более двухсот человек, из них 83 - дети. Поэтому помощь нужна, говорят в администрации. Со своей стороны они делают все, чтобы люди меньше контактировали между собой, следят за гигиеной:

АРТУР СТАЦЕНКО, руководитель модульного городка

В принципе, сейчас уже понимают, смотрят новости, видят, что происходит в европейских странах, носят маски, мы постоянно убираем хлоркой, протираем ручки дверные, ну, то, что от нас зависит…

Волонтеры, которые привезли помощь, обещают приезжать в городок до конца карантина.