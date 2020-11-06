Позволили работать дольше: на Харьковщине смягчили карантин после протеста рестораторов

Учреждениям общепита Харьковской области, расположенным в "красной" карантинной зоне, разрешили работать до 22:00.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

«Среди изменений в карантинных ограничениях - позволяем работу заведений питания до 22:00, но с более жестким контролем за соблюдением противоэпидемических мероприятий», – написал он.

Кучер еще раз напомнил, что не допустить нежелательного для всех полного локдауна в Украине поможет только соблюдение противоэпидемических мероприятий и сознательное поведение каждого украинца.

«Мы все в нетипичных условиях. Только соблюдение противоэпидемических мероприятий и сознательное поведение каждого из нас помогут скорее преодолеть стремительное распространение болезни и не допустить нежелательного всеми полного локдауна, который массово внедряется в странах Европы», – отметил он.

Напомним, сегодня утром под стенами ХОГА состоялся митинг рестораторов и работников общепита.

Люди вышли на акцию, протестуя против карантинных ограничений работы заведений питания.