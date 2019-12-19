Права и техпаспорт в смартфоне. Как будет работать приложение с электронными документами?

О появлении электронных водительских документов в правительстве заговорили еще в начале осени. По данным Министерства внутренних дел, за девять месяцев текущего года к административной ответственности за отсутствие водительских прав или техпаспорта привлекли около 160 тысяч человек. Нововведения, уверены чиновники, позволят водителям не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортных средств ежедневно. Специальное мобильное приложение "Дія" пока работает в тестовом режиме. Мнения водителей по использованию цифровых документов разные.

Виталий, водитель:

Ну, если сравнивать, это удобнее будет, мне так кажется, вот и все.

Светлана, водитель:

Забыл, выпало, я же говорю, в случае потери, поэтому я считаю, что это все, то, что коммуницировано в одном телефоне: и оплата, и права, это очень удобно. Это очень удобно для людей.

Илья, водитель:

Не совсем удобно, гаишники начинают говорить, что "давайте нам это показывайте". Не всегда, говорят: "у нас сайт не открывается".

Чиновники подчеркивают - электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с оригиналом. Полицейские должны проверять наличие прав и техпаспорта, используя специальный код. В случаях, когда правоохранители отказываются признавать документы в смартфоне, автомобилисты смогут пожаловаться, позвонив на горячую линию полиции.

Якщо співробітник поліції хоче перевірити справжність цих документів, я маю настинути на картку. Тут буде отримано такий QR - код.

Евгений Ушаков, поользователь мобильного приложения:

Тепер, із цим застосунком, я можу спокійно віддати техпаспорт своїй дружині. Він завжди буде у неї, і права у неї теж будуть у смартфоні, який вона точно ніколи не забуває, а в мене буде електронна версія-копія техпаспорту і мого водійського посвідчення. Це, звісно, дуже зручно.

Бета-версией приложения "Дія" в смартфоне могут воспользоваться около 20 тысяч украинцев. Для этого автомобилистам необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте Министерства цифровой трансформации до 16 декабря. Главное условие - иметь оба документа: права и техпаспорт. А также возможность пройти идентификацию через Bank ID. Над разработкой мобильного приложения трудились преимущественно киевские и харьковские IT-специалисты. Работа продолжалась несколько недель. Наибольшее внимание уделяли уточнению информации из официальных реестров и защите данных.

Роман Шрамков, директор по технологиям компании-разработчика:

Мы сделали не просто какое-то мобильное приложение, которое все увидят на своем телефоне. Мы сделали достаточно серьезную заложили платформу и архитектуру. Был проведен ряд тестирований, в том числе, тестирование безопасности, тестирование производительности, нагрузочное тестирование и так далее. Єто была достаточно серьезная работа в очень короткие, сжатые сроки.

Тестировать приложение водители будут в течение месяца. За это время разработчики должны проанализировать отзывы и исправить недостатки, чтобы нововведением беспрепятственно могли пользоваться все автомобилисты. Затем чиновники и специалисты в сфере IT собираются ввести электронные паспорта гражданина Украины.