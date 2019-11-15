Правила преодоления дефицита веса®

Большинство рекомендаций по питанию направлены на снижение веса или поддержание его в норме, так как проблема замедленного метаболизма, приводящего к ожирению, к сожалению, затрагивает многих. Но есть люди, которые страдают из-за недостатка веса. Кроме того, что выглядит это малоэстетично, дефицит веса, как и его переизбыток, опасен для здоровья. Женщины с низким уровнем подкожной жировой ткани не могут забеременеть, слабеет иммунитет, нарушается теплообмен и другие процессы.

Если вас тревожит вопрос, как поправиться, сперва нужно обратится к врачу, чтобы исключить наличие какой-либо болезни, из-за которой падает вес. Если вы в принципе здоровы, но вас беспокоит излишняя худоба, то дело, скорее всего, в ускоренном метаболизме. Это трудно устраняемое препятствие на пути к нормальному весу, но не расстраивайтесь – здесь вам поможет врач-диетолог. Он подберет систему питания, которая приведет к замедлению обмена веществ.

Еще одной причиной дефицита веса является неполноценное, неправильное питание. Возможно, вы не употребляете мяса или другой пищи животного происхождения. Однако не каждый организм легко переносит вегетарианскую диету, есть люди, которым она противопоказана. Или ваше питание нерегулярно – едите, когда придется, не придерживаясь режима. Это очень плохая привычка, вы не только не наберете вес, а еще навредите себе, своему здоровью.

Если вы регулярно питаетесь, ваш рацион сбалансирован, а вес не нормализируется, возможно, у вас есть проблемы со щитовидной железой. Ее гиперфункция, когда гормонов в кровь выбрасывается слишком много, заставляет организм работать на пределе, сжигая лишние калории. Обратитесь к врачу-эндокринологу для диагностики и возможного необходимого лечения. Переходите по ссылке, чтобы узнать больше.

Также не лишним будет проверка работы желудочно-кишечного тракта и надпочечников.

Устраните из своей жизни или по возможности уменьшите стрессовые факторы, которые не способствуют набору веса. Депрессия как временное нервное расстройство, и тем более как хроническая болезнь, также сопровождается потерей веса.

Наличие паразитов в организме – разных видов глистов – тоже ведет к излишней худобе. Выяснить их наличие можно, ориентируясь на следующие симптомы: анальный зуд, тошнота по утрам, увеличение живота.

К тому же на вес может влиять генетическая предрасположенность. Не расстраивайтесь, вы поправитесь с возрастом, вследствие естественного замедления метаболизма.