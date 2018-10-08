Правильное видеонаблюдение – важный элемент системы безопасности бизнеса®

Безопасная и эффективная работа любого офиса требует установку системы видеонаблюдения, которая нужна как для слежения за ситуацией внутри помещения, так и для внешнего контроля всего, что происходит снаружи. Дадим несколько рекомендаций относительно правильного выбора системы видеонаблюдения для офиса любой компании, которые помогут приобрести оптимальный набор оборудования за разумные деньги.

Внутренний и внешний мониторинг

Видеокамеры для фиксации всего происходящего существуют разных видов, и классифицируются, прежде всего, по назначению. Можно выделить видеокамеры для внутреннего и наружного применения, которые служат для слежения за ситуацией внутри объекта и за его пределами – на прилегающей территории. Чтобы правильно выбрать видеонаблюдение , необходимо сначала определиться с целями: где должны стоять видеокамеры и что они должны фиксировать. В каждом офисе есть «горячие точки», на которые должен быть направлен визуальный контроль. Например, это входная группа, касса с денежными средствами, склад с материальными ценностями. Здесь можно разместить недорогие видеокамеры внутреннего слежения с фиксированными объективами. Когда нужно охватить большую площадь, лучше подойдут поворотные видеокамеры, которых имеют широкий угол обзора.

Технология передачи данных на носитель

Видеокамеры выполняют несколько важных функций. Во-первых, они фиксируют всё, что происходит в поле их зрения. Во-вторых, передают эти данные на компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, с которыми они связаны. Передача данных может быть проводной и беспроводной. Большинство современных видеокамер для внутреннего и внешнего мониторинга осуществляют беспроводную передачу данных на устройства пользователей, имеющих авторизованный доступ к такой информации. Все для безопасности офисов, магазинов и других предприятий малого бизнеса можно выгодно приобрести на сайте worldvision.com.ua, где представлен широкий ассортимент оборудования для видеонаблюдения всемирно известных марок. Интернет магазин предлагает аналоговые и цифровые системы видеонаблюдения с любым количеством видеокамер для небольших и крупных объектов самого разного типа. Широкий диапазон цен даёт возможность приобрести хорошую систему видеонаблюдения даже при небольшом бюджете.