Правильное видеонаблюдение – важный элемент системы безопасности бизнеса®

Безопасная и эффективная работа любого офиса требует установку системы видеонаблюдения, которая нужна как для слежения за ситуацией внутри помещения, так и для внешнего контроля всего, что происходит снаружи. Дадим несколько рекомендаций относительно правильного выбора системы видеонаблюдения для офиса любой компании, которые помогут приобрести оптимальный набор оборудования за разумные деньги.
Видеокамеры для фиксации всего происходящего существуют разных видов, и классифицируются, прежде всего, по назначению. Можно выделить видеокамеры для внутреннего и наружного применения, которые служат для слежения за ситуацией внутри объекта и за его пределами – на прилегающей территории. Чтобы правильно выбрать видеонаблюдение, необходимо сначала определиться с целями: где должны стоять видеокамеры и что они должны фиксировать. В каждом офисе есть «горячие точки», на которые должен быть направлен визуальный контроль. Например, это входная группа, касса с денежными средствами, склад с материальными ценностями. Здесь можно разместить недорогие видеокамеры внутреннего слежения с фиксированными объективами. Когда нужно охватить большую площадь, лучше подойдут поворотные видеокамеры, которых имеют широкий угол обзора.
Видеокамеры выполняют несколько важных функций. Во-первых, они фиксируют всё, что происходит в поле их зрения. Во-вторых, передают эти данные на компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, с которыми они связаны. Передача данных может быть проводной и беспроводной. Большинство современных видеокамер для внутреннего и внешнего мониторинга осуществляют беспроводную передачу данных на устройства пользователей, имеющих авторизованный доступ к такой информации. Все для безопасности офисов, магазинов и других предприятий малого бизнеса можно выгодно приобрести на сайте worldvision.com.ua, где представлен широкий ассортимент оборудования для видеонаблюдения всемирно известных марок. Интернет магазин предлагает аналоговые и цифровые системы видеонаблюдения с любым количеством видеокамер для небольших и крупных объектов самого разного типа. Широкий диапазон цен даёт возможность приобрести хорошую систему видеонаблюдения даже при небольшом бюджете.