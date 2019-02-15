Правительство продолжает менять медицину - 5 нововведений для пациента и врача

Пациент доволен уровнем медицинских услуг, а врач - зарплатой. Согласно этим принципам Правительство продолжает реформировать медицину. В 2018 году украинцы впервые смогли свободно выбрать себе врача, забыв о крепостной повинности в виде прописки. Между тем медперсонал начал работать за достойную финансовую компенсацию. На Харьковщине зарплата врачей, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья, с лета достигли 16-18 тысяч гривен. В текущем году система здравоохранения еще дальше отойдет от отжившей советской: на очереди бесплатная современная диагностика, развитие сельской и специализированной медицины и обновленная экстренная помощь.

Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины: "Уже более 24 миллиона украинцев подписали декларации со своими врачами. Медики начали получать достойную зарплату, а люди - качественный сервис".

Реформа медицины, введенная Правительством, дает результат

В Харьковской области уже 66% населения избрали своего врача - на начало 2019 декларации подписали 1 млн. 771 тыс. 962 человека. В некоторых районах региона показатель доверия к правительственной реформе превышает 83%. Для пациентов это означает индивидуальную заботу и ответственность за их здоровье. Врачам дает достойное финансовое обеспечение. Если средняя зарплата в области по состоянию на ноябрь составляла 8004 гривен, то врач точно может получать и получает вдвое больше.

Лариса Терещенко работает заведующей амбулатории в Центре первичной медико-санитарной помощи Волчанского района. Рассказывает, что до реформы ее зарплата составляла менее 8 тыс. грн. Врач еще летом подписала более 1800 деклараций, поэтому уже в августе на руки получала 13000 грн. Сейчас самые большие зарплаты в районе равны 16 тыс. грн.

В течение года те, кто еще не подписал декларацию с врачом, могут это сделать. Всего в Украине уже 25 млн. граждан сказали "да" своему семейному врачу.

Амбициозные, но реальные планы на 2019

В этом году на здравоохранение Правительство выделило на 15 млрд. грн. больше, чем в прошлом году. Всего отрасль профинансировали на сумму в 132 млрд. грн. Это даст возможность продолжить изменения в медицине и провести их на наиболее востребованных уровнях. По мнению Премьер-министра Украины, Владимира Гройсмана, всесторонний перезапуск медсистемы Правительство обязано продолжить:

«Система здравоохранения в Украине десятилетиями недофинансировалась и не менялась. Нам еще работать и работать, чтобы возродить украинскую медицину. Мы уже сделали первые шаги. Впереди еще много работы».

Чего ждать?

Одна из самых ожидаемых программ - это бесплатная диагностика. То, что больше всего било по кошельку, с 1 июля будет компенсировать государство. По направлению семейного врача, терапевта или педиатра 54 вида исследований будут бесплатными.

Программа "Доступные лекарства" уже является неотъемлемой частью выздоровления более 6,6 млн. украинцев. Ее расширяют до 260 препаратов, необходимых при сердечнососудистых заболеваниях, астме и диабете. В рамках программы лекарства становятся или намного дешевле, или вообще бесплатными. С этого года препараты можно будет получить уже по электронному рецепту, а это значит, что больной человек может прийти за таблетками в аптеку даже в другой области.

Реформирование экстренной медицинской службы - диспетчерские службы модернизируют. Сейчас проект нацелен на первые несколько областей (Винницкую, Тернопольскую, Полтавскую, Одесскую, Донецкую и Киев). Благодаря пилотному проекту местным автопаркам закупят современные машины медпомощи со всем необходимым оборудованием. Сумма на "омоложение" карет скорых беспрецедентная - миллиард гривен.

Строительство с нуля и оснащение существующих специализированных больниц. В течение 3 лет в Украине откроют 39 новых кардиоцентров. Там будут не только круглосуточно принимать пациентов с острым инфарктом миокарда, но и проведут им бесплатное обследование и стентирование. Последняя процедура ранее считалась дорогой даже для человека среднего достатка. Уже открыли новый перинатальный центр во Львове, скоро подобное заведение появится в Луцке. В Харькове начинают строительство онкологического комплекса на несколько сотен коек.

Изменения в медицине на примере Харьковской области

На Харьковщине год стартует с открытия 15 новых сельских амбулаторий. Они начнут работать уже в первом квартале 2019 года. В 2018 году на территории региона начали строительство 30 объектов: это 13 амбулаторий с жильем для одного семейного врача и остальные - с жильем на 2-х врачей. В течение года на территории области появятся 50 подобных объектов.

Именно в Харьковской области начнут внедрять телемедицину. Она станет продолжением реформы сельской медицины. По словам заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации, Михаила Черняка, из-за большой протяженности области возникают неудобства попадания пациентов к узким специалистам.

«Учреждения здравоохранения первичного звена и бригады экстренной медицинской помощи области были обеспечены мобильными аппаратами системы «Телекард», которых сегодня в области насчитывается 840 единиц. Благодаря этому можно проводить электрокардиографическое обследование больному непосредственно во время посещения врачами первичного звена дома, при вызовах экстренной медицинской помощи».

Ремонты медицинских учреждений продолжат в темпе прошлого года. В 2018 году строительные работы провели на полсотни объектах здравоохранения.