Правительство разрешило открыть детские сады

Кабинет министров разрешил открытие детсадов с 25 мая. Решение было принято в рамках ослабления карантина в Украине. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как он отметил, с 25 мая разрешают посещение учреждений дошкольного образования.

Напомним, в Минздраве предложили условия работы детсадов. В частности, температурный скрининг детей проводить при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей. По уборке помещений в Минздрве предлагают дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий.