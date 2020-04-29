Правительство разрешило открыть продуктовые рынки

29 апреля 2020 г. 15:19
Источник: ZN.UA
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Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина на основании решения представителей Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о соблюдении рынком требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 29 апреля.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

 

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