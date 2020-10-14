Правительство рекомендует украинцам работать посменно или дистанционно

В условиях продления адаптивного карантина правительство рекомендует работодателям ввести посменный режим, а по возможности — перевести работников на дистанционную работу. Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

«Рекомендовано работодателям создать условия посменного режима для работников; где это возможно - переход в дистанционный формат с сохранением зарплаты», - отметил Степанов.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года и изменил некоторые критерии и индикаторы карантина. Такое решение связано с резким ростом количества новых случаев коронавируса и госпитализаций в начале эпидсезона гриппоподобных заболеваний.