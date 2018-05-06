Правительство России во главе с Медведевым завтра уйдет в отставку

06 мая 2018 г. 17:15
Источник: УНИАН
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Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым завтра, в день инаугурации президента Владимира Путина, уйдет в отставку и, вероятно, уже через сутки будет объявлено имя следующего премьер-министра.

Как сообщает "Радио Свобода", по данным источника в Госдуме, в нижней палате рассчитывают уже в понедельник, 7 мая, получить предложение президента о кандидатуре на пост председателя правительства, а на следующий день этот вопрос будет обсужден на заседании Госдумы.

Стоит отметить, что в 2012 году имя кандидата в премьеры – им, как и ожидалось, стал Медведев – было названо Путиным менее чем через два часа после инаугурации.

Как известно, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России прошли выборы президента.

«Голосование» прошло в том числе и на территории временно оккупированного украинского полуострова. 

Действующий президент России Владимир Путин победил на выборах президента РФ.
 

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