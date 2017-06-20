Право на голос.Почему переселенцы не могут голосовать на местных выборах

В Киев Яков вместе с женой Жанной перебрался еще в 2014 году. Уехать из родного Крыма им порекомендовали местные правоохранители. Из-за активной про-украинской позиции паре грозила опасность. Осев в столице, крымчане решили восстановить свое право на голос.

Яков Витюк, переселенец из Крыма:

Я не видел, почему я не могу участвовать в политической жизни здесь. Я ж не в оккупации остался. Я живу в Украине. Пока переселенцы не могут влиять на местную власть, ими, нами переселенцами никто заниматься на уровне властей не будет, потому что мы не избиратели. Кому мы нужны, мы не интересны.

По искам, которые подала пара, в первой инстанции отказали. Апелляция для Якова прошла успешно. Он получил право голоса на местных выборах. А вот Жанне порекомендовали голосовать в Крыму.

Жанна и Яков, переселенцы из Крыма:

Мне присудили, что я должна осуществлять свои избирательные права в Крыму. Приехать и голосовать в Крыму. – Ну, там не сказано было в Крыму, там сказано было – по месту регистрации. – То есть в Крыму. – Да.

Налоги в местную казну переселенцы платят. Государство позаботилось об упрощенном порядке перерегистрации для предпринимателей. А вот избирать тех, кто будет этими средствами распоряжаться, переселенцы не могут. С требованием изменить их избирательный адрес только в конце прошлого года в суды обратилось 50 переселенцев со всей Украины. Но пока положительный ответ кроме Якова есть лишь еще у одного человека. В каждом случае судьи отказ мотивировали по-разному.

Наталья Целовальниченко, руководитель Луганской правозащитной группы:

Начиная с того, что посчитали, что переселенцы не заинтересованы в обращении в суд их права ничем абсолютно не нарушены, по мнению отдельных судей. Есть также позиция о том, что переселенцам следует подождать, когда же начнутся выборы на неподконтрольной территории Донбасса или в Крыму.

Не исключают в судах и возможности переселенцам, что называется, официально войти в состав новой громады. Оформить регистрацию. Но регистрация - та же прописка, отмечает адвокат Оксана Желанова, которая занимается помощью переселенцам в Харькове. И для ее оформления необходимо либо собственное жилье - а приобрести его может не каждый, - либо согласие собственника. Есть и другие риски.

Оксана Желанова, адвокат Харьковского рег. офиса БФ "Право на захист":

Многие имеют опасение, что если они снимутся с регистрации там, то их жилье, оставленное там, будет ничейным и неподконтрольным и может быть, условно говоря, национализировано, как это говорят на неподконтрольных территориях. То есть - попросту отобрано. При отсутствии регистрации в паспорте, с неподконтрольных территорий регистрации, усложняется пересечение линии разграничения именно на частях неподконтрольных.

Свободу судьям в принятии решения, дает отсутствие определенности с избирательными правами переселенцев. Сейчас в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект 6240. Если его примут, переселенцу будет достаточно письменного заявления о своем желании голосовать. Вот только первая попытка принять этот законопроект провалилась.

Алексей Рябчин, народный депутат:

Коли я адвокатував цей проект, підходив до колег, вони кажуть – ну навіщо нам твої переселенці – твої переселенці, тобто не громадяни України, твої переселенці, які будуть голосувати ну там не за ту політичну силу, яку мої колеги вважали гідними представляти.

По разным данным только в Харьковской области более 200-т тысяч переселенцев. Фактически это 10% населения региона. Но как их голоса повлияют на выборы, предсказать сложно. Серьезных исследований, отмечают сторонники законопроекта, на этот счет не проводилось.

Жанна Зиновьева, жена Якова Витюка:

Если мы живем в демократической стране, вы хотите чтоб голосовали за тех, участвуйте, показывайте. Жанна намерена добиваться своих избирательных прав. Кроме кассационной жалобы она подала заявление в страсбургский суд по правам человека.