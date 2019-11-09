Право на семью. Люди с ВИЧ смогут усыновлять детей

ВИЧ-положительные украинцы смогут усыновлять детей. Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным пункт, который лишал ВИЧ-позитивных людей права на усыновление.

Перечень заболеваний, препятствующих украинцам усыновлять ребенка, был утвержден 10 лет назад. Это дело суд рассматривал более года.

Когда Министерство здравоохранения приняло этот указ, вопрос ВИЧ/СПИДа в Украине был изучен недостаточно, рассказал адвокат Виталий Матвеев. Тогда документ приняли по требованию третьего президента Виктора Ющенко.

С тех пор осведомленность о болезни значительно выросла. Матвеев назвал норму о запрете усыновления дискриминационной и отметил, что в законодательстве европейских странах нет таких ограничений. По его словам, до сих пор люди с ВИЧ не могли даже усыновлять детей с положительным статусом.

« ВИЧ-позитивный человек даже не может оформить опеку над ВИЧ-положительным ребенком. Они обращались в организации, было много подобных кейсов, которые мы собирали на тот момент. Были один за другим отказы, ссылались на данный дискриминационный закон. Мы начали изучать законодательство европейских стран, и там не было такой дискриминационной нормы », - отметил Матвеев.

Окружной административный суд Киева принял решение 28 октября. С этого времени Министерство здравоохранения получило 30 дней на обжалование.

В ответ на запрос Радио НВ в Министерстве здравоохранения отметили, что пока не могут предоставить официального комментария. Ведомство еще не получило соответствующих документов из Окружного админсуда. В Минздраве пообещали сообщить о дальнейший план действий позже.

В прошлом году украинцы усыновили всего пять ВИЧ-позитивных детей, а за первые девять месяцев этого года - только трех. Об этом в интервью НВ рассказала представительница омбудсмена по соблюдению прав ребенка и семьи Оксана Филипишина, ссылаясь на данные Министерства социальной политики.

По ее словам, к сожалению, в Украине неохотно усыновляют детей с инвалидностью или болезнями. Точной статистики, сколько ВИЧ-положительных детей нуждаются в усыновлении, нет, но ее опыт подсказывает, что их в стране может быть больше тысячи.

«Когда происходит усыновление, общая статистика уже распределяет детей с инвалидностью, в том числе ВИЧ-положительных. Я как экс-руководитель органа по защите прав ребенка, которому ежедневно приходилось подписывать документы на детей, уверяю, что анкеты ВИЧ-позитивных детей были частыми», - отметила Филипишина.

Всемирная организация здравоохранения не предусматривает никаких медицинских противопоказаний для усыновления детей со стороны ВИЧ-положительных родителей, отметил в интервью НВ Председатель Координационного совета общественной организации 100% жизнь Дмитрий Шерембей.

Он отметил, что если человек принимает современную антиретровирусную терапию, он может прожить такую ​​же долгую жизнь, как другие, и не способен инфицировать ребенка или других окружающих.

Шерембей отметил, что, вероятно, ВИЧ-позитивных людей, которые хотят усыновить ребенка, не так много. Однако это основополагающее право человека и также право ребенка - иметь семью.

«Есть доступные лекарства, наиболее высокотехнологичные, которые закупило государство для всех, кто сдает тест на ВИЧ. Таким образом, человека обеспечивают на всю жизнь бесплатной технологией, которая спасает ему жизнь », - отметил Шерембей.