«Право знать» - для каждого харьковчанина. Открылась общественная приемная

25 февраля 2020 г. 19:22
Автор: Алина Тюхай
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В общественной платформе «Право знать» начала работать приемная граждан. Одна из главных проблем, с которой работают волонтеры, — это заключение новых договоров с «Харьковводоканалом», и уже даже разработана форма протокола разногласий.

Андрей Ильгов, сокоординатор платформы "Право знать"

Мы давно зрели открыть приемную для помощи харьковчанам в борьбе с коммунальным произволом, вопросов - море. Есть вот ребята с АТО, приходили - у них земельные вопросы, там не выделяют землю. То есть мы беремся за все.

Чтобы получить юридическую помощь, в приемную ежедневно обращаются десятки харьковчан.

Алла Терещенко, харьковчанка

На наш дом насчитывается тепловыми сетями теплопотери в дополнение к нашим счетам. Однокомнатная квартира плюс 300 -350, двухкомнатная 400-450, трехкомнатная +500 гривен каждый месяц.

Анатолий Ряснянский, сокоординатор платформы "Право знать"

В любом случае мы выйдем на место, пообщаемся с жильцами, посмотрим ситуацию, я думаю, что здесь будет перспектива судебного разбирательства, жалобы в НКРЕ и соответствующие обращения в профильные департаменты.

Проводятся аналитические сессии, встречи с харьковчанами и акции прямого действия.

А главной задачей инициаторов создания платформы является информирование жителей города об их правах.

 

Видео: 

«Право знать» для каждого харьковчанина. Открылась общественная приемная - 25.02.2020

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