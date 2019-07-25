Правоохранители перекрыли канал поставки контрафактных сигарет в Харьковскую область

На Харьковщине правоохранители перекрыли канал поставки контрафактных табачных изделий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Наладил незаконную деятельность житель города Северодонецк Луганской области. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 400 000 гривен.

Разоблачили злоумышленника 11 июля в рамках расследования уголовного производства по признакам ч.1 ст .204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что злоумышленник наладил канал поставки незаконно произведенных подакцизных товаров - контрафактных табачных изделий, в разные регионы Украины, в том числе в Харьковской области, где они реализовывались на торговых площадках города.

Места хранения незаконно изготовленных подакцизных товаров, арендованные на подставных лиц, также были установлены, как и каналы поставок и основные заказчики преступной деятельности - покупатели незаконно изготовленных подакцизных товаров.

Правоохранители провели ряд обысков в городе Северодонецк Луганской области, во время которых из незаконного оборота изъяли 10 170 пачек табачных изделий, 246100 гривен и 3700 долларов США.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении.