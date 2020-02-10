Правоохранители предотвратили хищение природного газа на 250 млн гривен

10 февраля 2020 г. 18:26
Источник: РБК-Украина
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Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку по присвоению природного газа на 250 млн гривен.

Как сообщили в спецслужбе, злоумышленники использовали поддельные документы якобы подписанные одним из заместителей министра финансов.

"Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 миллиона кубов природного газа. В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и Нафтогазом удалось блокировать проведение сделки и предупредить убытки государства почти 250 млн гривен", - рассказали в СБУ.

По данному факту открыто уголовное дело, продолжаются следственные действия.

 

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