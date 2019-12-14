Епифаний объявил об окончательной ликвидации Киевского патриархата и автокефальной церкви

14 декабря 2019 г. 14:14
Источник: Левый берег
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На соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в Facebook.

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - написал Зоря.

Он также сообщил, что архиерейский собор ПЦУ посвящен годовщине создания новой церкви и проходит в митрополичьих палатах Святой Софии в Киеве. 

Почетный патриарх Филарет на соборе не присутствует.

Напомним, УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года.

Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.

4 сентября 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.

 

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