Праздничные богослужения на Троицу пройдут в 250 храмах Харьковщины

15 июня 2019 г. 12:05
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16 июня по случаю празднования Троицы в 250 храмах  Харькова и области пройдут богослужения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ожидается, что участие в них примут около 120 000 человек.

За безопасностью граждан во время праздничных боголужений будут следить 950 полицейских.

Правоохранители обращаются к гостям и жителям Харькова и области с просьбой не нарушать общественный порядок, а в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или чьих-либо противоправных действий, сразу звонить в полицию по номеру «102».

 

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