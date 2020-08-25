Праздничные линейки 1 сентября в школе отменили. Как пройдет День знаний на Харьковщине?

Праздничные линейки, белые банты и цветы – атрибуты, без которых невозможно представить праздник Первого звонка в школе. Но в этом году на школьном дворе не будет многолюдно, ведь карантин внес свои коррективы.

Алина мама четвероклассницы. Женщина рассказывает, что в школу уже готовы, вещи и канцтовары приобрели. Новость об отмене школьной линейки женщина восприняла спокойно, поскольку считает это решение правильным.

Алина

В данной ситуации, наверное, нужно как бы обезопасить детей, все-таки большое скопление людей.

-А как Вы считаете, дети огорчаются из-за этого?

Ну, наверное, для них ведь это праздник, особенно для первокласников, конечно, им хотелось какой-то праздник, хотелось бы куда-то пойти потом.

А вот дочь Алины уже не может дождаться, когда начнется обучение в школе. Девочка говорит, что ей бы хотелось, чтобы линейка была, поскольку считает, что это настоящий праздник для учеников. Тем более, Алиса признается, ей дистанционное обучение надоело, и она скорее хочет увидеть школьных друзей.

Алиса

Там лучшие подруги, там я люблю заниматься математикой и английским.

-А почему ты любишь заниматься математикой?

Я хочу закончить школу на золотую медаль.

Но не все родители считают, что необходимо отменять школьные линейки. Особенно переживают мамы первоклашек, ведь для их детей это начало школьной жизни, и они хотели бы, чтобы у детей остались воспоминания об этом дне.

В городском Департаменте образования говорят, что пока не определились по поводу праздника.

Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского городского совета

Я не могу вам сегодня сказать, в каком формате: будет ли это общение в классе, если будет какая-то проблема, будет ли это общение на параллели, будет ли это общение во дворе с дистанцией. Но дети не виноваты в том, что у нас эпидемия, и детям нужен праздник.

Зато в областном Департаменте науки и образования сообщили, что линеек 1 сентября в школах области все-таки не будет, ведь Министерство образования не рекомендует их проводить. Эту информацию уже довели до сведения руководства школ.