Праздничные мероприятия в честь Дня памяти прошли спокойно - полиция

Ожидается, что участие в массовых мероприятиях по случаю Дня памяти и примирения примут около 14 тысяч человек, а к охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий привлечены более 800 сотрудников полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, во время возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке собралось пять тысяч харьковчан Правопорядок обеспечивали 350 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.

Грубых нарушений общественного порядка работниками полиции не зафиксировано.