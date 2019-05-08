Праздничные мероприятия в честь Дня памяти прошли спокойно - полиция

08 мая 2019 г. 14:44

Ожидается, что участие в массовых мероприятиях по случаю Дня памяти и примирения примут около 14 тысяч человек, а к охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий привлечены более 800 сотрудников полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Так, во время возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке собралось пять тысяч харьковчан Правопорядок обеспечивали 350 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.

Грубых нарушений общественного порядка работниками полиции не зафиксировано.

 

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