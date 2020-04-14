Праздник Пасхи без нарушения карантина. На "Салтовском хлебзаводе" освятили выпеченные куличи

14 апреля 2020 г. 18:25
Автор: Лариса Говина
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Благословляются и освящаются куличи сия, во имя отца и сына, и святого духа, аминь.

Священник окропляет водой куличи, испеченные на "Салтовском хлебозаводе". Все ради того, чтобы люди оставались дома на Пасху во время карантина и лакомились праздничными вкусностями.

Вячеслав, священник:

Виконавши закон про любов до ближнього, освятити ці пасочки для того, щоби кожен, хто не зможе потрапити в храм Божий, все ж таки міг придбати освячену пасочку.

Пекари работают в масках и перчатках, перед началом работы им меряют температуру, проводится дезинфекция оборудования. Высокими остаются требования к качеству продукции. Сырье должно быть натуральным и соответствовать всем стандартам.

Нина Лямцева, главный технолог ОДО "Салтовский хлебзавод":

Куличи пасхальные вкусные, каждый год мы совершенствуем технологию, наши специалисты над этим работают, чтобы наши куличи нравились нашим покупателям, и чтобы их с удовольствием люди покупали.

Уже вскоре ароматные, глазированные и освященные куличи развезут в супермаркеты города, где их к праздничному столу смогут приобрести харьковчане.

Видео: 

Праздник Пасхи без нарушения карантина. На "Салтовском хлебзаводе" освятили куличи - 14.04.2020

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