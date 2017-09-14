Праздник по дресс-коду: всех учащихся школы обязали надеть белые футболки

На территории 166 школы сегодня шумно. С минуты на минуту здесь ожидают чиновников из мэрии и лично городского голову. Поводом для торжества стал ремонт, сделанный за счет бюджетных средств, а также открытие новой спортивной площадки и футбольного поля.

Ольга Деменко, директор городского департамента образования

В нашем городе комплексно создаются вот такие спортивные площадки. Причем это не только спортивные площадки. Причем это не только спортивная площадка, параллельно еще проводится благоустройство. Вот в этой школе збыли заменены окна, полностью по периметру всей школы заменен забор, асфальтирование, благоустройство. Входная группа, спортивный зал. Поэтому конечно для школы в этом микрорайоне это серьезный, это праздник.

Готовиться к этой встрече в учебном заведении начали еще за две недели - сознаются родители учащихся. На время репетиций некоторые классы даже снимали с уроков. К знаменательному для школы дню и соответствующий дресс-код утвердили.

Дарья, ученица 166 школы

Бросается в глаза все в белых футболках, это так задумано? – Да, это на всю школу так. Их покупали или что? Сказали купить? - Да. А что сказали? Сказали, закупаем футболки на всю школу. Чтобы вся школа была в белых футболках. Это директор сказал? – Да.

Тем ребятам, кто не сумел отыскать белые футболки дома, их выдали в школе, а купили, предполагает мама одного из учеников, из денег, которые родители сдали накануне на так называемые нужды класса

Юлия, мама ученика 1 класса 166 школы

Ну, конечно, есть какие-то деньги в фонд школы, класса, есть какие-то взносы, которые мы платим. Я так думаю, что из этих денег. А вы сначала учебы, с 1 сентября какие-то взносы уже платили?- Да. Сколько? - Это важно. Ну, если не секрет? - Не секрет сто гривен. Это в фонд класса или что? Ну на нужды, разные расходы, да.

Вячеслав Филиппский, завуч 166 школы

Всех детей попросили прийти в белых футболках и все дети пришли в белых футболках. Как-то централизованно закупили? Прям все в одинаковых футболках? – Ну, мы покупаем футболки вообще для детей. Это, то есть там в прошлом году, позапрошлом году. На класс. Специально для этого праздника футболки не покупались.

Накануне в интернете родители 24-й городской школы тоже активно обсуждали принудительную покупку футболок для аналогичного праздника. Только в этой школе выбрали розовый цвет. И обошлись футболки по 50 гривен. Не меньшим поводом для возмущения, правда, тоже, исключительно виртуального, стало и то, что детей, как солдат на плацу построили еще за час до прибытия чиновников, прочитав перед этим несколько нотаций о том, что встречать важных дядь нужно с радостными криками и улыбкой на лице. Впрочем, яркой церемонией открытия остались довольны даже жильцы окрестных домов. Люди говорят: за пару дней до приезда мэра, коммунальщики навели во дворах и прилегающей к школе территории такой порядок, которого тут не видели за все предыдущие годы.

