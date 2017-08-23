Праздники в Харькове. Дождливая погода внесла свои коррективы

Праздники в Харькове. Дождливая погода внесла коррективы в планы горожан, однако большинство запланированных мероприятий состоялись - от традиционного возложения цветов на Мемориале Славы до парада вышиванок и фестиваля еды.

Сегодня у жителей Харькова несколько поводов для праздника, кроме 74-ой годовщины освобождения города от фашистских захватчиков - это еще День города и День Государственного Флага. Стартует праздничный марафон традиционно - возложением цветов к мемориалу в лесопарке. Собравшиеся, в большинстве своем пенсионеры и бюджетники, пришли почтить память погибших в ходе освобождения города воинов. У Елены и ее дочки Юли настроение праздничное, несмотря на дождливую погоду. Возлагать цветы они не ходили, а решили сразу пойти в парк.

Елена, повар

Это, конечно, очень значимое для нас, даже бабушка жила в городе и видела вот это все, вот эти страсти. Разрушения колоссальные были. А теперь мы видим красивый, довольно успешный город.

Вика, тренер по водному поло

Наш город для нас самый лучший, для кого-то свой город. День города – это праздник хороший. Я считаю, что хорошо, что есть такие праздники. Даже не то что праздник, а знаменательный день, потому что дети учат историю и дети знают когда там город освободился, когда война была, когда какие-то праздники другие.

Александр, пенсионер

Ну, раньше, с друзьями конечно отмечали. А сейчас, исходя из этих вот ситуаций. Но город такой родной всегда вспоминаю. Вообще все события, которые связаны с нашей страной, с нашим городом принимаются близко к сердцу.

Дождь не помешал торжественному поднятию государственного флага на проспекте Правды. А вот сквер «Стрелка» стал одним из основных мест для гуляний. Именно здесь с 23 по 27 августа пройдет фестиваль еды. Харьковчане смогут попробовать блюда, традиционные для итальянской, мексиканской, французской кухонь и украинские национальные лакомства. Во время фестиваля на специальной сцене на воде будут выступать харьковские группы. Вечером харьковчан и гостей города ожидает праздничная программа на площади Свободы. Концерт начнется в 19:00 и будет идти ориентировочно до 11 вечера. Перед зрителями выступят группы Грибы, Потап и Настя и другие исполнители.

На День Независимости 24 августа, в Харькове запланировано возложение цветов к монументу Независимости и праздничная программа на воде, вдоль Нетеченской набережной. Также в этот день на бульваре Юрьева состоится театрализованная программа, посвященная Дню Независимости, а в 8 часов вечера на стадионе Металлист будет концерт группы Океан Эльзы. Уникальная выставка старинных вышиванок которая должна была пройти сегодня в парке имени Горького перенесена на завтра, из-за непогоды.

