Празднования Нового года не будет: Варшава решила отменить все мероприятия из-за COVID-19

20 октября 2020 г. 12:09
Источник: 112.ua
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Учитывая ухудшение ситуации с распространением Covid-19, власти Варшавы решили отменить гулянья на центральной площади столицы накануне Нового года. Об этом сообщает Onet.

"Городская новогодняя ночь в Варшаве в этом году не состоится. В связи с пандемией коронавируса город решил отменить это мероприятие", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря мэрии Варшавы Каролины Галецкой, в этом году празднование новогодней ночи отменили, ведь здоровье граждан важнее. 

В то же время она отметила, что надеется на изменение эпидемиологической ситуации в следующем году, поэтому позже все удастся наверстать. Также отмена празднования новогодней ночи позволит польской столице сэкономить средства.

Добавим, что с прошлой субботы, 17 октября, почти половина Польши вошла в "красную" зону карантина, в которой предусмотрены наиболее строгие карантинные ограничения.

По данным worldometers, в Польше подтверждено 183 248 случаев Covid-19, из них 3 614 – с летальным исходом.

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