«Предлагала ей деньги и немаленькие», - пыталась ли няня, обвиняемая в пытках над ребенком с ДЦП откупиться от матери пострадавшей

Сегодня в Дзержинском суде прошли дебаты по делу няни, которую прокуратура обвиняет в пытках несовершеннолетней девочкой с ДЦП. Прокуратура просит суд назначить наказание для Савченко в виде лишения свободы сроком на пять лет, так как, по словам обвинителя Наталии Клочко смягчающих обстоятельств в деле нет. Прокурор и адвокат девочки полностью поддержали обвинение. Сама обвиняемая Савченко с обвинением не согласна, но материальный ущерб выплатить готова, а вот моральный в одну гривну - нет. Адвокат обвиняемой Сергей Строгов во время своей речи, настаивал на том, что в судебном деле много грубых нарушений, таких как - участие в нем неуполномоченных лиц, а также все 18 письменных доказательств Строгов считает недопустимыми. И требует оправдать обвиняемую.

Если честно, она уже настолько намучилась, что она уже хочет дать какие-то деньги, что от неё отцепились. Это никак не связанно с признанием вины. Вину она как таковую не признаёт.

Более того Строгов рассказал журналистам, что ещё в самом начале, Савченко предлагала матери девочки, Ларисе Сандеви 1000 долларов.

Я хотел бы сказать о двуличности матери потерпевшей Сандеви, Ларисы Васильевны. Дело в том, что ну для того чтобы просто, скажем так Сандеви от неё отцепилась Савченко предлагала ей деньги и немаленькие и причиной отказа было просто, на рассуждения Сандеви Ларисы Васильевны, маленькая сумма.

В телефонном разговоре Лариса Сандеви новостям АТН сообщила, что никто и никогда денег ей не предлагал, чтобы та забрала заявление. Более того, напоминаем, что Сандеви запросила моральный ущерб в сумме одной гривны и говорит о том, что будет добиваться максимального законного наказания для Савченко.