Предпраздничный ажиотаж, инфляция и политика плавающего курса. Почему доллар стабильно идет вверх

От 28-ми 40-ка до 28-ми 70-ти. Именно столько сегодня просят за доллар в харьковских обменных пунктах. Спрогнозировать цену здесь не могут. И уверяют, хотя курс в течение дня может и немного снизится, все равно доллар стабильно идет вверх.

Он может измениться, сутра был 28, 60. Сейчас - 40. Что будет вечером, я не могу вам сказать.

Брать рекордные планки зеленый начал еще на прошлой неделе. Только за сутки 15 декабря прибавил сразу 14 копеек. На черном рынке успел дотянуть до 30-ти. На сегодня официальный курс доллара достигает 28-ми и 18-ти на продаже. Чтобы поддержать национальную валюту, Нацбанк вышел на аукцион по продаже в 100 млн долларов. По падению гривны главные банкиры страны уверяют - на национальную валюту влияют обычные сезонные факторы. Не стоит делать катастрофы с валютных колебаний, уверен и экономист Сергей Беренда. Среди факторов он называет не только предпраздничный ажиотаж, но и политику плавающего курса и инфляцию.

Сергей Беренда, экономист:

В проекте бюджета указывается цифра, которая, она, в общем, тоже усредненная. Но это тоже некий такой показатель, что ослабление гривны будет и это подтверждает то, что мы видим сейчас в обменниках. Но я бы не делал здесь большой трагедии. Экспортные отрасли, их доходы увеличиваются, другой вопрос, что скорость реформ, все-таки, и системность реформ, она не позволяет нам, все-таки, четко, уверенно говорить о том, что курс будет укрепляться.

Прогнозы привычные для недостаточно стабильного курса. Прежде всего, подорожание может коснуться импорт товаров, отмечает Сергей Беренда. Харьковчне же ожидают повышения цен и в других сегментах. Ведь, говорят, национальной валюте не доверяют.

Арсэн Мамаев, студент:

Гривна внушает доверие только в одном плане - в своей нестабильности. В том, что дальнейшее падение никого не удивит. И, я думаю, люди свыклись, ничего нового в инфляции и так далее ничем уже не удивить.

Татьяна Бурцева, пенсионерка:

Я за валютой не слежу, у меня ее просто нет. Поэтому слежу только за ценами на продукты. Больше ни на что не хватает. Мясо уже подорожало, яйца, ну, все дорожает. Я ничего не заметила, чтобы что-то подешевело.

По прогнозам экономистов украинцы встретят Новый год с курсом в 28 гривен. Между тем в бюджет следующего 2018 года заложен курс в 29 и 3 против 27-ми и двух в 2017 году.