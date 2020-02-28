Предприниматели ТЦ «Барабашово» требуют у президента и силовиков наказать Кернеса за организацию нападения

Ассоциация предпринимателей харьковского ТЦ «Барабашово» обратилась к руководству страны и силовых структур с требованием проведения неотложного и беспристрастного расследования нападения на предпринимателей торгового центра, произошедшего 27 февраля и привлечения к уголовной ответственности харьковского городского головы Геннадия Кернеса и других организаторов нападения, а также его активных участников.

Обращение адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсену Авакову, председателю Национальной полиции Игорю Клименко, генеральному прокурору Руслану Рябошапке, и.о. директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой, председателю СБУ Ивану Баканову и председателю Харьковской областной государственной администрации Алексею Кучеру.

«27 февраля состоялось циничное нападение бандитов на предпринимателей ТЦ «Барабашово», отстаивающих свое право на труд, на возможность обеспечивать свои семьи и своих детей. У нас нет никаких сомнений в том, что бандитов-титушек, которые под видом «охранной фирмы» совершили дерзкое нападение на предпринимателей, направил Геннадий Кернес. Эта фирма кстати, известна тем, что осуществляет охрану парка Горького, который подчинен городской власти. Во время нападения с применением дубинок, арматуры, слезоточивого газа, пистолетов и гранат пострадали более 15 предпринимателей, которые были вынуждены обратиться к медикам с повреждениями разной степени тяжести, а также сотрудники правоохранительных органов. А сам Геннадий Кернес после этого прибыл на территорию ТЦ «Барабашово» защищать нападающих», - сказано в заявлении.

В Ассоциации подчеркнули, что нынешние события на ТЦ «Барабашово» - это не просто конфликт Геннадия Кернеса с основателем торгового центра Александром Фельдманом, а попытка рейдерского захвата рынка и выполнение обещания «давить бульдозером», которую Кернес дал предпринимателям, отказавшимся соглашаться на его условия.

«Провоцируемый Геннадием Кернесом и задействованными им «титушками» кровавый конфликт в регионе, граничащем с Россией и зоной Операции объединяемых сил, способен дестабилизировать общественно-политическую ситуацию не только в Харькове, но и во всей стране в целом и существенно повлиять на имидж Украины в мире и ее поддержку со стороны демократических государств и международных организаций. Отсутствие реакции государства на дерзкие попытки рейдерского захвата крупнейшего торгового центра страны, очередная из которых состоялась 27 февраля, может иметь непредсказуемые последствия», - подчеркнуто в заявлении.