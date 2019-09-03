Предприниматели вышли на пикет под стены горсовета: что требовали харьковчане от чиновников

Почти полтысячи горожан пришли сегодня в горсовет. Все они - предприниматели торгового центра "Барабашово", которые уверены: заявления со стороны городского головы по решению земельного конфликта на рынке «Барабашово» путем создания нового КП и столкновения, которые происходят на рынке, ведут лишь к дестабилизации. Главное требование пикетчиков - прекратить нападки на торговый центр, остановить провокации и манипуляции вокруг него.

Ирина Денисова, предприниматель

Мы сюда пришли для того, чтобы сказать уважаемому мэру: Геннадий Адольфович, обратите Ваше внимание на тех, кто работает спокойно, дайте рынку тишину - это в вашей власти, это в ваших возможностях

Реза Арефния, предприниматель

Не хотим никаких рейдерских отношений к нам, спокойно чтобы было на рынке, у нас рынок понемногу поднимается, у нас появляются новые покупатели, но такие разбирательства пугают людей.

Галина Ковалева, предприниматель

Мы хотим, чтобы был культурный диалог с работниками рынка, мы исправно платим налоги, мы кормим семьи.

Конфликт вокруг торгового центра «Барабашово» продолжается уже не первый год.

В мэрии поддерживают часть предпринимателей, требующих пересмотра договоров аренды земли с администрацией, ведь это является способом давления на руководство центра.

А вот с остальной частью - подавляющим большинством предпринимателей, которых устраивает сотрудничество с администрацией рынка, говорят сами участники пикета, в мэрии не сотрудничают. И даже не слушают.

Ирина Денисова, предприниматель

Когда были созданы инициативные группы, которые встречались с мэром Харькова, мы пытались либо войти в эту группу, либо попасть на приём, нам постоянно было отказано.

Не вышли из горсовета к пикетчикам и сегодня.

Лидеры профсоюзных организаций – пикетчики - передали в канцелярию обращение, подписанное более чем 3000 предпринимателей, в котором опять же выразили требования прекратить манипуляции вокруг центра, которое в канцелярии приняли только со второго раза.