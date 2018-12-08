Предпринимателям придется заплатить больше 12 миллионов за нелегалов

08 декабря 2018 г. 10:57
157 просмотров

В Харьковской области предприятия оштрафованы на 12,3 млн. грн. за нелегальных работников. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда в Харьковской области.

По информации пресс-службы, в частности, в ООО в строительной отрасли, на работах с повышенной опасностью, задействовали 78 работников без надлежащего оформления трудовых отношений. Это предприятие специализируется на строительстве мостов и тоннелей по всей территории Украины.

Также в фирме, которое занимается продажей лотерей, нашли 28 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

А в обществе с ограниченной ответственностью в сфере туризма  выявили 4 нелегалов.

В результате инспекций сотрудники Гоструда вынесли постановление о штрафных санкциях на общую сумму почти 12,3 миллиона гривен.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.