Предпринимателям придется заплатить больше 12 миллионов за нелегалов

В Харьковской области предприятия оштрафованы на 12,3 млн. грн. за нелегальных работников.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда в Харьковской области.

По информации пресс-службы, в частности, в ООО в строительной отрасли, на работах с повышенной опасностью, задействовали 78 работников без надлежащего оформления трудовых отношений. Это предприятие специализируется на строительстве мостов и тоннелей по всей территории Украины.

Также в фирме, которое занимается продажей лотерей, нашли 28 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

А в обществе с ограниченной ответственностью в сфере туризма выявили 4 нелегалов.

В результате инспекций сотрудники Гоструда вынесли постановление о штрафных санкциях на общую сумму почти 12,3 миллиона гривен.