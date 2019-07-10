 

Предпринимателям выписывают штрафы за незаконную рекламу

10 июля 2019 г. 18:10

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что более 450 административных протоколов было составлено за нарушения законодательства Украины в сфере размещения рекламы и благоустройства территории города Харькова в 2018 году.

Как сообщил сегодня, 10 июля, заместитель директора Департамента контроля Иван Кузнецов, по всем нарушениям были вынесены постановления на общую сумму около 500 тыс. грн, которая поступила в бюджет города.

По его словам, в этом году сотрудники отделов Департамента контроля уже составили более 200 административных протоколов с применением штрафных санкций.

«Наши сотрудники постоянно работают над выявлением и недопущением таких правонарушений. В основном, это незаконное размещение рекламных конструкций и их ненадлежащее содержание. Чтобы избежать штрафов, нужно просто получить соответствующие документы в Едином разрешительном центре, следить за рекламными конструкциями и содержать их в надлежащем состоянии. Также необходимо получить разрешительные документы на выполнение земельных работ и в указанные сроки восстанавливать объекты благоустройств», - отметил Иван  Кузнецов.

По его словам, штраф за подобные нарушения составляет от 850 до 1700 грн. И в случае, если он оплачен, предприниматель все равно не освобождается от необходимости оформить необходимые разрешения.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.