Председатель Харьковского окружного административного суда давала судье взятку $3000 за принятие "правильного" решения

Председателя Харьковского окружного административного суда задержали во время передачи взятки.

Как сообщили а пресс-центре СБУ, по данным предварительного расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей «правильного» решения Председатель суда передала $3000.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщение Председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.