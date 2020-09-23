Председателю Харьковского окружного административного суда сообщено о подозрении

22 сентября чиновнице из Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на передаче взятки, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Как сообщают в НАБУ, подозрение вручены прокурорами САП по поручению и.о. Генерального прокурора.

Следствие установило, что председатель суда осуществляла давление на одного из судей Харьковского окружного административного суда, чтобы тот принял решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании.

Напомним, 21 сентября перед соответствующим судебным заседанием главу Харьковского ОАС в момент передачи неправомерной выгоды «на горячем» разоблачили детективы Национального бюро совместно с CБУ и САП.