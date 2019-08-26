 

"Предупреждение": харьковскому правозащитнику прислали траурные венки, крест и гроб

26 августа 2019 г. 10:10
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В Харьковской области к дому и в офис адвоката и общественного активиста Романа Лихачева неизвестные принесли в дом траурные венки и прочую похоронную атрибутику, а также воткнули в дверь топор.

Об этом сам Лихачев сообщил на своей странице в Фейсбук.

Как рассказал адвокат, сегодня утром, 26 августа, неизвестные принесли к двери его квартиры и дома траурные венки, гроб, крест и топор.

На траурной ленте венка, по словам, активиста, было написано: "Ромочка, не прекратишь заниматься... следующий у тебя в голове".

"Вот такое предупреждение я сегодня получил в офис и в квартиру. Наша группа "Сеть антикоррупционных центров " последнее время очень активно занялась расследованием многих бизнес-схем ухода от налогов в Чугуеве, работы «наливаек» в Чугуеве и торговли без лицензии в кафе «Черная жемчужина». Полицию вызвали, проводятся следственные действия ", - написал он.

По мнению Лихачева, данные заведения связаны с одним из депутатов Чугуевского городского совета. Также Лихачев отметил, что подобные «предупреждения» получал и погибший в Эсхаре активист-эколог Николай Бычко, которого нашли повешенным в лесу в июне прошлого года.

Лихачев сообщил, что уже написал заявление в полицию, сейчас правоохранители проводят следственные действия.

 

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