Предварительное слушание по делу Цибульник вновь сорвалось: не явился один из адвокатов

В Октябрьском районном суде сегодня должно было пройти предварительное слушание по делу одиозной харьковской чиновницы Татьяны Цибульник. В кабинете председателя Новобаварского района еще весной прошлого года правоохранители во время обыска нашли целую кучу ювелирных украшений и драгоценностей, общая cтоимость которых составила более 600 000 гривен.

Все эти ценности чиновница не задекларировала. Ведь по ее словам, они достались в наследство, и вносить их в декларации она была не обязана. В дополнение к этому, следователи при обыске обнаружили в ее кабинете целую коллекцию дорогих женских сумочек.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по статье «Декларирование недостоверной информации».

Началось расследование. С осени прошлого года Цибульник находится под домашним арестом в вечернее время суток.

По уже привычной традиции, подготовительное судебное заседание по ходатайству защиты обвиняемой, решили перенести. На этот раз на слушание не явился адвокат обвиняемой, тогда как прошлое заседание вынуждены были отложить из-за занятости судьи Макарова по другому делу.

Владимир Макаров, судья:

Взяти до уваги надану ним інформацію, щодо його участі у судовому засіданні в цивільній справі в місті Києві. Проте в подальшому повідомити вказаного захисника, в зв’язку з тим, що участь його у розгляді кримінальної справи в якійсь-то мірі можна вважатися більш актуальною.

О своем отсутствии адвокат Алексей Менив заблаговременно сообщил в канцелярию суда. Ходатайство стороны обвиняемой поддержали и представители прокуратуры, и Цибульник. От любого общения и комментариев журналистам относительно возможного затягивания дела, второй адвокат чиновницы, так же как и как она сама - отказался.

Антон Мартыненко, адвокат Т. Цибульник:

Чому вкотре, минулого разу були всі адвокати. Минулого разу з’явилися всі в судовому засіданні – А позаминулого його також не було? Тетяна Анатоліївна, скажіть, будь ласка – Я не даю комментарии. Пошли – Пане Антоне, може ви? – Ми не надаємо коментарів.

Следующее судебное заседание должно состояться 10 мая. Если вину обвиняемой докажут, ей грозит до 2 лет лишения свободы.