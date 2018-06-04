Прекратить массовые беспорядки после футбольного матча и задержать нарушителей: в ХНУВД прошли тактико-специальные учения

Первая часть тактико-специальных учений ХНУВД - обеспечение публичной безопасности и порядка по время проведения футбольного матча, а также после него. По сценарию после завершения игры между болельщиками двух команд возникает драка. Полицейские, которые прибывают на место предупреждают участников конфликта об ответственности и пытаются остановить столкновения. Но футбольные фанаты на призывы правоохранителей не реагируют и ситуация усложняется.

Порушення публічної безпеки та порядку переросли у масові заворушення. відбулися напади на торгівельні точки, перегороджено вулиці та дороги. До місця події прибуває зведений загін з особового складу з підроздіділів КОРДа в Харківській області.

Вскоре массовые беспорядки прекращаются, нарушителей задерживают и доставляют в районный отдел полиции.

Валерий Сокуренко, ректор ХНУВД:

Цього року в зв'язку з тим, що в Україні проводились фінал Ліги чемпіонів жіночої та чоловічої, зрозуміло, що ми теж тематику взяли спортивну. Не всі, звичайно. курсанти будуть служити в великих містах. Не всі будуть охороняти громадьский порядок в таких мільйонниках як Харків, Київ, Дніпропетровськ. Але уявлення вони точно мають, будуть мати навіть після сьогоднішніх навчань. А вони ще тренувалися до цих навчань.

Вместе с прекращением массовых беспорядков личный состав ХНУВД отрабатывает действия по освобождению заложников, а также задрежание или обезвреживание преступника и оказание первой помощи пострадавшим. Вторым этапом стала работа в 24 учебных местах. Там курсанты и студенты отрабатывали действия в составе оперативно-следственной группы на месте совершения преступления. Первокурсники пока были скорее наблюдателями в роли "свидетелей" и "потерпевших", остальные пробовали силы уже в качестве участковых, психологов и следователей.

Ярослав Синяк, курсант ХНУВД:

Тепер ми маємо можливість прийти на місце події. побачити як саме, наочно, як оглядається місце події, як відбираються речові докази. Це все дуже важливо для нас, тому що ми маємо практичні навички. Тоды вже в райвідділах, там де ми будем працювати, зможемо їх використовувати на практиці в дісйності, імплементувати в життя.

В тактико-специальных учениях ХНУВД приняли участие больше 2 тысяч человек.