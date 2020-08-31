«Прекратите нас травить!» Харьковчане перекрыли дорогу из-за «Коксохима», на котором уже проходят обыски

Наталья переехала в Харьков из Донецка 5 лет назад. И за два года жизни рядом с «Коксохимом», рассказывает, заработала себе бронхиальную астму и еще кучу болезней.

Наталья, харьковчанка

Вечером, це десь в 11 починається, я вже не можу дихати, і вся ніч, і ранок. Живу я на Одеській, це 8 кілометрів від заводу.

От вечного смрада страдает и семья Александра: дабы маленькая трехлетняя дочь хотя бы в квартире дышала более-менее свежим воздухом, Александр приобрел два профессиональных очистителя. Его дом в полутора километрах от завода, уже год он обращается к властям, чтобы те контролировали работу «Коксохима» и недавно написал петицию в Офис Президента Украины.

Александр Константинов, автор петиции к Президенту Украины

Якщо потрібно, Верховна рада повинна як головний законотворчий орган, на який також положено функції контролю за виконанням цих законів, виправити ситуацію, коли представників державної екологічної інспекції не пускають з перевіркою на підприємство.

Экологи говорят: датчики в этом районе города часто показывают опасный уровень загрязнения воздуха, поэтому горожане, которые здесь проживают, просто травятся в собственных квартирах.

Сергей Шапаренко, эколог

Всі викиди, які утворюються при недоспалені кам'яного вугілля - з найбільш небезпечних - це фольмардегіди, феноли. Фальмардегіди і феноли - це ті речовини, які викликають у людини онкозахворювання, враження дихальних путей і взагалі дуже небезпечні.

Недавно на сессии горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес пригрозил закрыть "Коксохим", если руководство завода не изменит ситуацию с выбросами.

Геннадий Кернес, мэр Харькова (АРХИВ 19 АВГУСТА)

Всі містяни, вони просто в ауті від цього підприємства. Я сьогодні говорив з директором цього підприємства і казав йому, що чи вони будуть платити зарплату і працювати, як для всіх буде зручно - поставлять новие фільтри і так далее і так далее і так далее.

Но завод, по словам охранников, вроде уже не работает, правда, по другим причинам.

Есть працівники тільки ті, що обслуговують на даний момент завод і все. Завод не працює. - Він не функціонує зараз. - Ні. - А з якого часу не функціонує? - З того, як начався карантин.

Между тем на «Коксохиме» начались обыски, правоохранители изымают документы. На месте кроме них работали ГСЧС, экоинспекция и санитарно-эпидемиологическая служба.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Відомості внесені до ЕРДР, після публікацій в ЗМІ також були спрямовані до харківської місцевої прокуратури №2 заяви від громадян щодо того, що є можливі понаднормові викиди в атмосферне повітря.

Кроме этого, в ЕРДР внесены сведения о невыплате заработной платы.